Селена Гомес и Малума запишут совместный трек?

мая Малума (Maluma) наконец-то выпустил свой новый альбом «F. A. M. E». Журналисты решили спросить-летнего музыканта о дальнейших проектах и коллаборациях.

Еще в январе-го года поклонников колумбийского певца и Селены Гомес (Selena) ждал приятный сюрприз: звезды начали фолловить друг друга в. января Сел выложила у себя фотографию в подписью «Vente pa'». Такое же название носит совместный трек Малума и Рики Мартина (Ricky), так что не удивительно, что поклонники сделали вывод о возможной музыкальной коллаборации.

Впрочем, фанаты музыканта были не так уж не правы!

«Однажды мне выпал шанс поговорить с ней, и я сказал, что очень хотел бы поработать вместе», — признался Малума в интервью. — «Но потом она начала работу над новым альбомом. Возможно, она была очень занята, мы перестали общаться».

Но певец все еще не теряет надежды записать совместную песню с Селеной:

«Это было бы потрясающе, поработать с ней! Она так вдохновляет! Это было бы большой честью исполнить с ней песню».