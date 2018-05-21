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Селена Гомес и Малума запишут совместный трек?
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Селена Гомес и Малума запишут совместный трек? 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
мая Малума (Maluma) наконец-то выпустил свой новый альбом «F. A. M. E». Журналисты решили спросить-летнего музыканта о дальнейших проектах и коллаборациях.
Еще в январе-го года поклонников колумбийского певца и Селены Гомес (Selena) ждал приятный сюрприз: звезды начали фолловить друг друга в. января Сел выложила у себя фотографию в подписью «Vente pa'». Такое же название носит совместный трек Малума и Рики Мартина (Ricky), так что не удивительно, что поклонники сделали вывод о возможной музыкальной коллаборации.
Впрочем, фанаты музыканта были не так уж не правы!
«Однажды мне выпал шанс поговорить с ней, и я сказал, что очень хотел бы поработать вместе», — признался Малума в интервью. — «Но потом она начала работу над новым альбомом. Возможно, она была очень занята, мы перестали общаться».
Но певец все еще не теряет надежды записать совместную песню с Селеной:
«Это было бы потрясающе, поработать с ней! Она так вдохновляет! Это было бы большой честью исполнить с ней песню».
Малума уже успел поработать с такими звездами, как Шакира (Shakira), Марк Энтони (Marc), Джейсон Деруло (Jason), Принц Ройс (Prince) и Тимбалэнд (Timbaland). Так что кто знает! Возможно, коллаборация с Селеной Гомес не за горами!
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