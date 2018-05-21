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Волгоградцы смогут увидеть 200 уникальных медалей
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Волгоградцы смогут увидеть 200 уникальных медалей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцев приглашают посетить 24 мая авторскую презентацию альбома настольных медалей «Живут мгновения». Горожанам представят 200 экспонатов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной библиотеке имени Горького, свою коллекцию медалей представит краевед Анатолий Рябец. В альбоме описание и фотографии каждой из медалей сопровождаются авторскими комментариями, основанными на глубоком изучении предмета и личных впечатлениях коллекционера. Выход издания приурочен к 75-летию Сталинградской Победы.
Его формат — «Подарочный альбом настольных медалей с записками краеведа» — дает возможность творчески интерпретировать страницы истории нашего города, современное развитие его промышленности, науки, культуры, образования и здравоохранения.
Презентация альбома пройдет в 18:00 в актовом зале библиотеки. Вход на мероприятие свободный.
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