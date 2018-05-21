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В Волгограде выступит сводный хор из 400 человек
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В Волгограде выступит сводный хор из 400 человек 

АиФ Волгоград 2 часа назад
24 мая перед зданием театра «Царицынская опера» выступит сводный хор из 400 человек.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в него войдут профессиональные, самодеятельные, академические, студенческие хоровые коллективы, вокальные ансамбли.
На концерте прозвучат известные произведения отечественных композиторов разных лет — лучшие инструментальные, сольные произведения русских композиторов-классиков и современных авторов: Михаила Глинки, Александара Бородина, Сергея Рахманинова, Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Яна Френкеля, русские народные песни. Кроме того, зрители услышат произведения балетной и оркестровой классики зарубежных композиторов.
Напомним, День славянской письменности и культуры известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета праздник получил статус государственного. К этому дню традиционно проводятся различные фестивали, концерты и другие мероприятия.
Театр «Царицынская опера» находится по проспекту Ленина, 97. Справки по телефонам: 26-79-95, 26-79-94, 505-205, 8 (988)-007-88-30.
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