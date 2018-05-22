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Концерт классической музыки организовали для пенсионеров района
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Концерт классической музыки организовали для пенсионеров района 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» филиал «Пресненский» 17 мая прошел концерт классической музыки. На нем присутствовали постоянные посетители учреждения.
— Жители района услышали произведения Франца Легара, Николая Римского-Корсакова и Николая Зубова. Кроме того, на концерте выступил хор, который исполнил арии из классических оперетт. Им руководила аккомпаниатор Татьяна Пивоварова, — сообщили в учреждении.
Отметим, что жители района регулярно посещают музыкальные выступления, которые проходят в ТЦСО «Арбат» филиал «Пресненский».
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