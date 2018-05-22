Концерт классической музыки организовали для пенсионеров района 

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» филиал «Пресненский» 17 мая прошел концерт классической музыки. На нем присутствовали постоянные посетители учреждения.
— Жители района услышали произведения Франца Легара, Николая Римского-Корсакова и Николая Зубова. Кроме того, на концерте выступил хор, который исполнил арии из классических оперетт. Им руководила аккомпаниатор Татьяна Пивоварова, — сообщили в учреждении.
Отметим, что жители района регулярно посещают музыкальные выступления, которые проходят в ТЦСО «Арбат» филиал «Пресненский».