Концерт классической музыки организовали для пенсионеров района

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» филиал «Пресненский» 17 мая прошел концерт классической музыки. На нем присутствовали постоянные посетители учреждения.

Отметим, что жители района регулярно посещают музыкальные выступления, которые проходят в ТЦСО «Арбат» филиал «Пресненский».