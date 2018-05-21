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Backstreet Boys выпустили новый клип
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Backstreet Boys выпустили новый клип 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Backstreet Boys, один из самых популярных музыкальных коллективов 90-х, выпустил новый клип на сингл «Don’t Go Breaking My Heart». Композиция вошла в грядущий, девятый по счету, студийный альбом бойз-бэнда.
Помимо этого, группа, отмечающая в этом году свое 25-летие, анонсировала мировой гастрольный тур «Backstreet Boys: Larger Than Life», в рамках которого запланировано два десятка концертов. Согласно официальному сообщению, Backstreet Boys будут выступать не только со старыми хитами, но и представят новые. Турне коллектива стартует в июле 2018-го.
Напомним, последняя на данный момент пластинка Backstreet Boys «In a World Like This» увидела свет в 2013 году. Тогда же музыкальная группа была удостоена звезды на голливудской «Алее славы».
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