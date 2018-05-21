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Лучшего музыканта года назвали в Лас-Вегасе
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Лучшего музыканта года назвали в Лас-Вегасе 

Рамблер 1 час назад
Фото: @teddysphotos
Эд Ширан стал обладателем премии Billboard Music Awards 2018 как лучший исполнитель года. Церемония прошла этой ночью в Лас-Вегасе.
Британский поп-музыкант претендовал на победу в 15 номинациях и получил 6 наград. Кроме того, его песня Shape of You стала лучшим радиохитом.
@teddysphotos
Другими лауреатами премии стали Тейлор Свифт (певица года), инди-рок-группа Imagine Dragons (лучший коллектив), Кендрик Ламар (лучший онлайн-исполнитель и рэп-певец), Despacito (лучшая латиноамериканская песня), Крист Стэплтон (лучший кантри-исполнитель), Ozuna (лучший латиноамериканский исполнитель и альбом) и многие другие.
В 2017 году Эд Ширан стал стал кавалером почетного Ордена Британской империи.
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