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Фото: Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Мила Кунис и другие на красной дорожке премии Billboard Music Awards 2018
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Фото: Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Мила Кунис и другие на красной дорожке премии Billboard Music Awards 2018 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока в Европе звезды красовались на красной дорожке церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, за океаном, в США, знаменитостей принимала красная дорожка церемонии вручения музыкальных наград Billboard Music Awards 2018. Главной гостьей стала Тейлор Свифт, вернувшаяся на красную дорожку после двух лет отсутствия на публичных мероприятиях.
Список победителей Billboard Music Awards 2018 в основных категориях выглядит следующим образом:
Лучшая группа — Imagine Dragons
Лучший артист по продажам песен — Эд Ширан
Лучший R&B исполнитель — Бруно Марс
Лучший рэпер — Кендрик Ламар (а лучшая женщина-рэпер — Cardi B)
Лучший кантри-певец — Крис Стэплтон
Лучшая кантри-группа / дуэт — Florida Georgia Line
Лучший рок-исполнитель — Imagine Dragons
Лучший саундтрек — «Моана» (а участвовали также «Черная пантера», «Стражи Галактики 2», «Величайший шоумен» и «Форсааж 8»)
Лучший R&B альбом — Бруно Марс, 24K Magic
Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар, DAMN
Лучший рок-альбом — Imagine Dragons, Evolve
Лучшая песня по объемам продаж — Despacito
Лучшая R&B песня — That’s What I Like, Бруно Марс
Лучшая рок-песня — Believer, Imagine Dragons
Лучшая латиноамериканская песня — Despacito
Лучшая танцевальная песня — Something Just Like This от The Chainsmokers & Coldplay
Лучшая певица — Тейлор Свифт
Самый продаваемый альбом — Reputation Тейлор Свифт
Фото звезд на красной дорожке Billboard Music Awards 2018:
попкорнnews
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