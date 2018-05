Фото: Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Мила Кунис и другие на красной дорожке премии Billboard Music Awards 2018

Пока в Европе звезды красовались на красной дорожке церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, за океаном, в США, знаменитостей принимала красная дорожка церемонии вручения музыкальных наград Billboard Music Awards 2018. Главной гостьей стала Тейлор Свифт, вернувшаяся на красную дорожку после двух лет отсутствия на публичных мероприятиях.

Список победителей Billboard Music Awards 2018 в основных категориях выглядит следующим образом:

Лучшая группа — Imagine Dragons

Лучший артист по продажам песен — Эд Ширан

Лучший рэпер — Кендрик Ламар (а лучшая женщина-рэпер — Cardi B)

Лучшая кантри-группа / дуэт — Florida Georgia Line

Лучший рок-исполнитель — Imagine Dragons

Лучший саундтрек — «Моана» (а участвовали также «Черная пантера», «Стражи Галактики 2», «Величайший шоумен» и «Форсааж 8»)

Лучший R&B альбом — Бруно Марс, 24K Magic

Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар, DAMN

Лучший рок-альбом — Imagine Dragons, Evolve

Лучшая песня по объемам продаж — Despacito

Лучшая R&B песня — That’s What I Like, Бруно Марс

Лучшая рок-песня — Believer, Imagine Dragons

Лучшая латиноамериканская песня — Despacito

Лучшая танцевальная песня — Something Just Like This от The Chainsmokers & Coldplay

Лучшая певица — Тейлор Свифт

Самый продаваемый альбом — Reputation Тейлор Свифт

Фото звезд на красной дорожке Billboard Music Awards 2018:

попкорнnews