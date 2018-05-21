Почему Селена Гомес не выпускает новый альбом?

После небольшого перерыва Селена Гомес наконец-то порадовала поклонников новинкой. Певица выпустила новый трек «Back», ставший саундтреком к сериалу «13 причин почему». Но песню-то Гомес выпустила, а альбом, похоже, не собирается, хотя его не было аж с года! Не стало ли «Back» намеком, что новый материал всё-таки уже готовится, и мы сможем его услышать в ближайшее время? Но, кажется, увы.

«Я закончила записывать несколько песен, но пока нет ни даты, ни идеи, что с этим делать. А показывать их людям, пока я не готова, тоже не хочу. Зато готовится много других крутых вещей, не переживайте», — поделилась певица.

Видимо, Селена хочет быть уверенной в своём следующем альбоме на все сто. Ведь именно так он получится максимально личным и чувственным, как это было с предыдущей пластинкой, «Revival».

«Над этим альбомом я работала два года. Когда он вышел, я боялась, что сделала шаг вниз или, может, наоборот, он взорвет музыкальные чарты. Я думаю, в каждом артисте борятся эти чувства. Но, на самом деле, я понимала: поработав над ним не два года, а только год, например, таких песен бы не было. Для меня они лучшие».

А следующие песни будут ещё лучше, уверенны поклонники. И если нужно подождать, они это сделают, ведь все понимают, что прошлые проблемы со здоровьем, когда Селене потребовалась операция на почки, съёмки сериала «13 причин почему», продюсером которого стала певица, занимают много времени. Так что, ждём новинок от мисс Гомес и уже представляем, как будем под них танцевать.