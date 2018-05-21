Ещё
Валерий Гергиев выступит на концерте в честь открытия ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Валерий Гергиев выступит на концерте в честь открытия ЧМ-2018 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 21 мая — Sputnik. Валерий Гергиев выступит на гала-концерте в честь открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет на Красной площади 13 июня, сообщает агентство InterMedia.
"Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира", — отметили организаторы мероприятия.
Отмечается, что хедлайнерами торжественного концерта станут теноры Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес. На мероприятии также выступят Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и другие. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
15 лет со дня схода ледника Колка Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира Черное и белое: особый взгляд на Каннский фестиваль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е76
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение