Валерий Гергиев выступит на концерте в честь открытия ЧМ-2018

ЦХИНВАЛ, 21 мая — Sputnik Валерий Гергиев выступит на гала-концерте в честь открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет на Красной площади 13 июня, сообщает агентство InterMedia.

"Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира", — отметили организаторы мероприятия.