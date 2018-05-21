В Краснодаре выступят джазовые коллективы Кубани

В субботу, 26 мая, в Краснодаре пройдет VIII краевой фестиваль джазовой музыки «Кубань играет джаз». На открытых концертных площадках города состоятся выступления джазовых коллективов Кубани. Мероприятия пройдут в сквере имени Г. К. Жукова и на площади у Музыкального театра Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова с 18:00 до 22:00 часов.

В это день краснодарцы и жители города смогут посмотреть на выступления 9 оркестров, среди которых: детский джазовый оркестр «Джем» детской музыкальной школы г. Курганинска; джазовый оркестр «Армавир-бенд» Городского дома культуры г. Армавира; народный джазовый оркестр Ейского городского центра народной культуры; Funky Point Band и многие другие.

Кроме этого, участники смогут принять участие в викторинах на тему джаза, а также получить подарки.

VIII краевой фестиваль джазовой музыки проходит в Краснодаре каждый год на протяжении уже 8 лет.