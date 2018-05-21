Вокальная студия Елены Щедриной отметила своё 20-летие

В день рождения уже традиционно прошёл концерт. На сцене собрались все воспитанники артистки. Поддержать Елену Щедрину приехали и выпускники её студии, а так же друзья музыканты из Беларуси, Литвы и Эстонии.

Выступил с музыкальным номером так же детский ансамбль «Непоседы». Ведущей концерта стала победительница детского Евровидения в 2005 году Ксения Ситник . На сцену неоднократно выходила и сама виновница торжества. Именно она и открыла праздничный концерт.

— Мы пересекаемся часто сейчас на конкурсах, конечно уровень гораздо ярче и гораздо интереснее. Ребята стараются идти в ногу со временем. Какие-то новые композиции, новые аранжировки. Мне нравится, что делает Елена Валерьевна.