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Вокальная студия Елены Щедриной отметила своё 20-летие
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Вокальная студия Елены Щедриной отметила своё 20-летие 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
В день рождения уже традиционно прошёл концерт. На сцене собрались все воспитанники артистки. Поддержать Елену Щедрину приехали и выпускники её студии, а так же друзья музыканты из Беларуси, Литвы и Эстонии.
Выступил с музыкальным номером так же детский ансамбль «Непоседы». Ведущей концерта стала победительница детского Евровидения в 2005 году Ксения Ситник. На сцену неоднократно выходила и сама виновница торжества. Именно она и открыла праздничный концерт.
Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры республики Беларусь:
— Мы пересекаемся часто сейчас на конкурсах, конечно уровень гораздо ярче и гораздо интереснее. Ребята стараются идти в ногу со временем. Какие-то новые композиции, новые аранжировки. Мне нравится, что делает Елена Валерьевна.
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