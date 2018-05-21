Стали известны участники Roof Music Fest в Москве

Музыкальный фестиваль Roof Music Fest объявил первых артистов, которые выступят на крыше московского клуба Chateau de Fantomas этим летом.

Откроет фестиваль группа Krec 7 июня. Солист коллектива говорит:

«Всегда интересно выступать в новом месте, тем более если это крыша с таким крутым видом. За все время существования акустического состава Krec мы отлично сыгрались и постепенное дополнение программы новыми песнями привело к тому, что концерт длится около двух часов и как бы является срезом музыкальной истории коллектива, объединённым одним живым звучанием».

Следующим концертом станет выступление группы «Фрукты» 19 июля.

Главный кавер-коллектив Москвы, резиденты программы «Вечерний Ургант» обещают море танцев, зажигательных ритмов и самых любимых хитов.

Также 1 августа ожидается концерт на крыше группы «Обе две», этой весной выстрелившей хитовым саундтреком к российскому фильму «Я худею».

Список участников фестиваля будет пополняться.

*Roof Music Fest — питерский музыкальный фестиваль, впервые прошедший в Москве в прошлом году.