В культурном центре «Вдохновение» выступит популярный продюсер Александр Кушнир

Как стать привлекательным для продюсера и слушателя? Как позиционировать себя и свое творчество? Как анонсировать группу и альбом? На эти и многие другие вопросы 24 мая в Культурном центре «Вдохновение» ответит легендарный музыкальный продюсер Александр Кушнир.

Александр Кушнир — пресс-атташе групп «Мумий Тролль», «А-Студио», Земфиры, «Танцев Минус», «Гостей из будущего», «Ночных снайперов», Аниты Цой , а также фестивалей Maxidrom, «Нашествие», «Крылья», мюзиклов «Красавица и чудовище», «Mamma Mia!» — расскажет о современных тенденциях и истории русского рока, разбирая этапы становления самых известных групп, от никому не знакомых до всеобщих любимцев.

На встрече каждый участник найдет ответ на интересующие его вопросы: Почему гениальное не станет популярным? Как стать привлекательным для продюсера и слушателя? Как правильно позиционировать себя и свое творчество? Какие моменты современной жизни стоит затрагивать в творчестве? Как анонсировать группу и альбом? Как разработать массмедийный имидж?

Вход на встречу свободный по предварительной регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/712987/

Встреча состоится 24 мая в 20:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» и рассчитана на аудиторию старше 16 лет.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.