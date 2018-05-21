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В культурном центре «Вдохновение» выступит популярный продюсер Александр Кушнир
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В культурном центре «Вдохновение» выступит популярный продюсер Александр Кушнир 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Музыкальный продюсер, пиарщик, организовавший концерты Стинга, Джорджа Майкла, Бейонсе, Эннио Морриконе и других всемирно известных исполнителей, — Александр Кушнир станет гостем встречи в рамках музыкального проекта «Продвижение».
Как стать привлекательным для продюсера и слушателя? Как позиционировать себя и свое творчество? Как анонсировать группу и альбом? На эти и многие другие вопросы 24 мая в Культурном центре «Вдохновение» ответит легендарный музыкальный продюсер Александр Кушнир.
Александр Кушнир — пресс-атташе групп «Мумий Тролль», «А-Студио», Земфиры, «Танцев Минус», «Гостей из будущего», «Ночных снайперов», Аниты Цой, а также фестивалей Maxidrom, «Нашествие», «Крылья», мюзиклов «Красавица и чудовище», «Mamma Mia!» — расскажет о современных тенденциях и истории русского рока, разбирая этапы становления самых известных групп, от никому не знакомых до всеобщих любимцев.
На встрече каждый участник найдет ответ на интересующие его вопросы: Почему гениальное не станет популярным? Как стать привлекательным для продюсера и слушателя? Как правильно позиционировать себя и свое творчество? Какие моменты современной жизни стоит затрагивать в творчестве? Как анонсировать группу и альбом? Как разработать массмедийный имидж?
Вход на встречу свободный по предварительной регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/712987/
Встреча состоится 24 мая в 20:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» и рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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