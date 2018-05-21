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Уматурман выпустили новый клип и альбом
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Уматурман выпустили новый клип и альбом 

nn.ru 1 час назад
Фото: @uma2rmanband
Нижегородские музыканты выпустили новый альбом «Не нашего мира», в подготовке релиза участвовал Павло Шевчук.
— У нас вышел новый альбом — Uma2rman ft. Павло Шевчук «Не нашего мира». Принимаю поздравления, пожелания и обоснованную/необоснованную критику в комментариях ниже, — написал Владимир Кристовский.
На одну из песен у музыкантов уже вышел клип.
В съемках приняла участие актриса Кристина Асмус.
— Клип получился бомбический! Очень стильный! Чувственный, нежный, при этом драматичный… Посмотрела уже несколько раз, до мурашек… — поделилась эмоциями Кристина Асмус.
Актриса добавила, что почти все сцены сняты с первого дубля. А вот кстати небольшой фильм о съемках клипа, вы можете заглянуть на съемочную площадку.
В соцсетях музыканта уже появились первые отзывы.
— Ура! Новый альбом любимой группы! Побежал за коньяком, — обрадовался mythhhero.
— Мечтаю попасть на ваш концерт больше всего! Альбом чудесный, он отличается от других, но тем он и хорош, — написала leatmaa. — Немного непривычное звучание, но любимый голос, как родной. Поздравляю! И спасибо за прекрасные песни.
— Спасибо, — поблагодарила за клип mery_samer. — Это очень красиво и чувственно. На повторе просто.
— Как безумно красиво… И как всегда цепляет, душевно… — добавила as_andrievskaya.
— В этом клипе шикарно всё! От команды до самого маленького реквизита! — поделилась впечатлениями nastya_shcherbina.
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