Уматурман выпустили новый клип и альбом

Нижегородские музыканты выпустили новый альбом «Не нашего мира», в подготовке релиза участвовал Павло Шевчук.

— У нас вышел новый альбом — Uma2rman ft. Павло Шевчук «Не нашего мира». Принимаю поздравления, пожелания и обоснованную/необоснованную критику в комментариях ниже, — написал Владимир Кристовский

На одну из песен у музыкантов уже вышел клип.

В съемках приняла участие актриса Кристина Асмус

— Клип получился бомбический! Очень стильный! Чувственный, нежный, при этом драматичный… Посмотрела уже несколько раз, до мурашек… — поделилась эмоциями Кристина Асмус.

Актриса добавила, что почти все сцены сняты с первого дубля. А вот кстати небольшой фильм о съемках клипа, вы можете заглянуть на съемочную площадку.

В соцсетях музыканта уже появились первые отзывы.

— Ура! Новый альбом любимой группы! Побежал за коньяком, — обрадовался mythhhero.

— Мечтаю попасть на ваш концерт больше всего! Альбом чудесный, он отличается от других, но тем он и хорош, — написала leatmaa. — Немного непривычное звучание, но любимый голос, как родной. Поздравляю! И спасибо за прекрасные песни.

— Спасибо, — поблагодарила за клип mery_samer. — Это очень красиво и чувственно. На повторе просто.

— Как безумно красиво… И как всегда цепляет, душевно… — добавила as_andrievskaya.

— В этом клипе шикарно всё! От команды до самого маленького реквизита! — поделилась впечатлениями nastya_shcherbina.