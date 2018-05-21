В Уфе балетный сезон закроют двумя премьерами

В Уфе в Башкирском театре оперы и балета сезон закроют одноактные балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

По словам автора проекта — известного хореографа и артиста балета, резидента-хореографа «London Russian Ballet School» Дмитрия Антипова, «Классика — это не скучно, это красиво и интересно».