В Уфе балетный сезон закроют двумя премьерами 

В Уфе в Башкирском театре оперы и балета сезон закроют одноактные балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
28 июня, под занавес 80-го юбилейного сезона в Башкирском театре оперы и балета будут показаны одноактные балеты «Рапсодия» на музыку Сергея Рахманинова и «Времена года, или Таинственный сад» Александра Глазунова. Мировая премьера будет приурочена к 80-летнему юбилею Рудольфа Нуреева и Году балета в России.
По словам автора проекта — известного хореографа и артиста балета, резидента-хореографа «London Russian Ballet School» Дмитрия Антипова, «Классика — это не скучно, это красиво и интересно».
«Рапсодия» на музыку Сергея Рахманинова — это ожившая симфония, произведение свободной формы, слагающееся из разнохарактерных эпизодов. В нем рассказана и показана целая история, а музыку можно не только услышать, но и увидеть. «Времена года, или Таинственный сад» — балет, написанный Александром Глазуновым 100 лет назад. Его первым постановщиком был великий балетмейстер Мариус Петипа. Зрителя ждёт новое прочтение музыки, новая история о любви и о красоте. В неоклассической постановке на стыке традиции и современности язык танца и живой музыки объединится с новым динамическим визуальным оформлением. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик спектаклей — главный дирижёр театра, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Артём Макаров. В постановке будут использованы компьютерная графика и анимация.