Образы рок-музыкантов, покорившие мир (по версии музыкантов концерта «Золотые хиты рока»)

Магнус Баклунд и Йохан Бодинг: Queen и The Rolling Stones

Каждый, кто увлечен рок-культурой, знает имя этого человека. Фредди Меркьюри — известный провокатор и вокалист группы Queen. Эта британская рок-группа сформировалась в Лондоне 70-х годов. Ранние композиции Queen были проникнуты прогрессив-роком, хард-роком и даже напоминали стиль хеви-метал. Постепенно группа перешла к классике жанра, и тогда песни Queen стали звучать из всех радиоприемников.

Настоящее имя Фредди — Феррух, что значит «счастливый». Как ни странно, именно благодаря школе, где учился Фредди, его интерес к музыке был замечен. Он прошел курсы игры на фортепьяно, специально организованные для него директором. Первую рок-группу Фредди создал тоже в школе, а в 1966 году поступил на кафедру графического иллюстрирования в Лондоне, где и познакомился с вокалистом Smile Тимом Стаффелом.

До Queen Брайан Мей, Тим Стаффел и Роджер Тэйлор играли в группе Smile. Меркьюри очень нравилось их творчество, и именно он стал инициатором музыкальных экспериментов коллектива. Он присоединился к ним в 1970, тогда группа стала называться Queen. Музыканты впервые попали в чарты Великобритании со своим вторым альбомом Queen II, но международную известность им принесли синглы Sheer Heart Attack в 1974 году, A Night at the Opera (1975) и, конечно, Bohemian Rhapsody, которая держалась на первом месте британских чартов 9 недель.

The Rolling Stones

Когда зарождающиеся Rolling Stones начали играть концерты в Лондоне в 1962 году, никто из музыкантов не задумывался о том, что они пробудут вместе не то, чтобы 5, но тем более 50 лет: «Я не ожидал, что буду в группе 50 лет, тем более с этими парнями, — смеется Кит Ричардс . — На самом деле это невероятно. В этом смысле мы все еще живем как будто в том времени».

Кит Ричардс утверждал, что придумал самую известную песню группы во сне. Будучи в Америке на гастролях, он никак не мог избавиться от навязчивой мелодии и строчки I can’t get no satisfaction. Чтобы выкинуть ее из головы, он проснулся и записал на кассету то, что не давало уснуть долгое время.

Название группы появилось благодаря гитаристу Брайну Джонсу. Он заимствовал его из песни Rollin’Stones известного блюзмена Мадди Уотерса . А в 1963 году на концерте The Beatles фанаты приняли Брайна за одного из участников группы, и чуть не оставили Rolling Stones без знаменитого гитариста.

«Популярная музыка — это не то, что показывает твой уровень интеллекта. Раньше не было такого термина, как поп-культура, его просто не существовало. Но внезапно она стала одной из самых важных форм искусства того времени», — утверждает Мик Джаггер

Мик также признавался, что песня Sympathy for the Devil была написана благодаря роману «Мастер и Маргарита», позже она стала одним из самых часто перепеваемых хитов группы.

На одном из первых концертов коллектива было продано всего 3 (!) билета, однако через 40 лет они собрали уже полмиллиона зрителей.The Rolling Stones были и остаются одними из самых высокооплачиваемых музыкантов современности. И что бы ни говорил Мик Джаггер в интервью, сейчас ни один из концертов коллектива не проходит без исполнения Satisfaction.

Симоне Романато: Led Zeppelin

Первоначально Джимми Пейдж объединил Роберта Планта , Джона Бонема и Джона Пола Джонса , чтобы отыграть концертный тур в Скандинавии совместно с группой Yardbirds. Он уже давно хотел сформировать группу из таких музыкантов, и в Led Zeppelin у него это получилось.

Их первый альбом был выпущен 12 января 1969 года. Сочетание идеально точных гитарных риффов с эксцентричными ударными и сексуальным вокалом подарило им множество поклонников и сделало одними из самых известных в мире рокеров 1970 годов.

Изначально Джимми Пейдж хотел пригласить в группу Питера Джея, но у того уже был подписан контракт с продюсером, который и предложил ему приглядеться к Роберту Планту. По словам музыканта, в то время он выглядел точно как греческий Бог.

Менеджер Led Zeppelin пригласил Джона Болдуина (Пол Джонса) играть сессионно с музыкантами другой группы, которой тогда руководил. Ему нравилась игра Джона, но хотелось, чтобы у гитариста было более сценическое имя. Так и получилось, что Джон Болдуин стал известным нам сегодня Джоном Пол Джонсом, который заимствовал новое имя из одноименного фильма Роберта Стака.

Джимми Пейдж заплатил за запись первого альбома, работа над которой продлилась всего 30 часов, около 4 300 долларов, в то время, как запись второго альбома продолжалась на протяжении 8 месяцев из-за большого количества гастролей и, естественно, вышла музыкантам в круглую сумму.

Во время записи известного хита Whole lotta love Пейдж и инженер по звуку слушали голос Планта до того, как вокальная дорожка была адаптирована под запись. Когда Эдди Крамер (инженер) максимально уменьшил громкость, голос Планта все равно было слышно. Поняв, что они не смогут убрать лишние шумы, Пейдж и Крамер перевернули кассету и добавили еще одну дорожку его голоса. Получалось так, что эхо от звука шло несколько раньше, чем сам звук появлялся в колонках. Этот способ записи затем взяли на вооружение многие музыканты.

Что касается самой популярной их песни Stairway to heaven, как только записи были переданы в ротацию, они сразу стали редким «коллекционным наследием». Участники группы осознавали, что эта песня будет ассоциироваться с ними еще многие годы, и пошли на этот шаг сознательно. А первое совместное выступление Led Zeppelin состоялось под названием Yardbirds всего лишь после 15-ти (!) часовой репетиции.

Metallica — знаменитый коллектив из Америки, послушав песни которого, один из музыкальных критиков сказал, что это единственная группа, которую может слушать взрослый человек без угрозы «падения интеллекта».

На счету группы более 30 лет концертной деятельности, выступления на пяти континентах, а также место в зале славы Рок-н-ролла. Интересно, что первым музыкальным инструментом, на котором научился играть Джеймс Хэтфилд , было фортепиано, а не гитара. На тот момент ему было всего 9 лет.

Джеймс Хэтфилд начал писать песню Nothing else matter, когда говорил по телефону. Поэтому перебор строится на открытых струнах — 1,2,3 и 6. Кирк Хэммет записал знаменитый риф для Enter Sandman под впечатлением от альбома Soundgarden Louder Than Love. Он поставил кассету на запись и забыл про нее. Повторение записанного рифа 4 раза сделало эту песню еще более цепляющей. Одним из своих любимых и самых удачных соло музыкант считает исполненное в композиции Hero of the day.

Джеймс Хетфилд и Ларс Ульрих озвучивали диснеевский мультик «Дэйв-варвар», а в эпизоде Here There Be Dragons («Здесь водятся драконы») их голосами говорили драконы. Барабанщик Дарьс Ульрих в подростковом возрасте настолько сильно увлекался спортом, что изнурял себя ежедневными 8-ми часовыми тренировками, но вскоре решил, что его путь все-таки лежит к музыке, в отличие от его отца, профессионального теннисиста, который, кстати, играл джаз.

Альбомы группы Kill 'Em All (1983), Ride the Lightning (1984) и Master of Puppets (1986) считаются революционными в хэви-метале. Этот период в жизни коллектива поистине можно назвать самым «металлическим». «Я могу понять, почему люди называют эти альбомы лучшими, — говорит Ульрих. — Хотя я лично так не думаю, для меня это — все равно что ответить на вопрос: кого из твоих детей ты любишь больше?»

