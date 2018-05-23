Концерт камерной музыки состоится в музее имени Александра Скрябина

Москвичей и гостей столицы приглашают на камерный концерт вокальной музыки «Весна. Пробуждение». Мероприятие состоится в музее Александра Скрябина 27 мая.

Перед публикой выступят певица Светлана Кондракова и аккомпаниаторы — пианистка Антонина Кадобнова и скрипачка Руслана Тагиева.

— Гости услышат отрывки из опер Антонина Дворжака и Александра Гречанинова. Кроме того, прозвучат романсы Сергея Рахманинова , — сообщили сотрудники культурного учреждения.

Посмотреть на выступление музыкального трио можно будет по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11. Концерт начнется в 15:00. Вход на мероприятие по билетам.