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Концерт камерной музыки состоится в музее имени Александра Скрябина
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Концерт камерной музыки состоится в музее имени Александра Скрябина 

Управа района Арбат города Москвы 23 мая 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Москвичей и гостей столицы приглашают на камерный концерт вокальной музыки «Весна. Пробуждение». Мероприятие состоится в музее Александра Скрябина 27 мая.
Перед публикой выступят певица Светлана Кондракова и аккомпаниаторы — пианистка Антонина Кадобнова и скрипачка Руслана Тагиева.
— Гости услышат отрывки из опер Антонина Дворжака и Александра Гречанинова. Кроме того, прозвучат романсы Сергея Рахманинова, — сообщили сотрудники культурного учреждения.
Посмотреть на выступление музыкального трио можно будет по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11. Концерт начнется в 15:00. Вход на мероприятие по билетам.
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