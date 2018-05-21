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Концерт классической музыки пройдет в музее Александра Скрябина
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Концерт классической музыки пройдет в музее Александра Скрябина 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники Мемориального музея имени Александра Скрябина приглашают москвичей на очередной концерт из цикла «Учитель и ученики». Перед публикой 23 мая выступит Александр Вершинин, профессор Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.
— Концерты неизменно вызывают интерес и пользуются большим успехом у слушателей, — сообщили на официальном сайте культурного учреждения.
Для пришедших на мероприятие профессор и его ученики исполнят музыкальную классику авторства Ференца Листа, Фредерика Шопена, Франца Шуберта и других.
После концерта Александр Вершинин ответит на все интересующие вопросы слушателей.
Место проведения мероприятия: Большой Николопесковский переулок, дом 11. Начало концерта в 19:00. Вход свободный.
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