«Маевка Лайв»-2018: Караулова вышла на сцену в мужских штанах не по размеру, а беременная Ханна продолжает зажигать в смелом мини

Как и каждый год, главная цель фестиваля — дать возможность выступить на большой площадке начинающим певцам, которые уже завоевали популярность в Сети и эфире канала «Музыка Первого».

Подробнее о том, как прошел фестиваль «Маевка Лайв»-2018, смотри в нашей фотогалерее!

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Фото:пресс-служба