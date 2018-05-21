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«Маевка Лайв»-2018: Караулова вышла на сцену в мужских штанах не по размеру, а беременная Ханна продолжает зажигать в смелом мини
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«Маевка Лайв»-2018: Караулова вышла на сцену в мужских штанах не по размеру, а беременная Ханна продолжает зажигать в смелом мини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В это день на сцену фестиваля вышли не только российские звезды, среди которых были Елена Темникова, Юлианна Караулова, Ханна, Макс Барских, Клава Кока, Юлия Паршута, ALEXEEV, группы «ВИА ГРА» и MBAND, но и молодые исполнители, а также популярные блогеры. Ида Галич, Мари Сенн и Gary, Никита Златоуст и Тимоха впервые представили свои хиты и устроили настоящий праздник музыки.
Как и каждый год, главная цель фестиваля — дать возможность выступить на большой площадке начинающим певцам, которые уже завоевали популярность в Сети и эфире канала «Музыка Первого».
Подробнее о том, как прошел фестиваль «Маевка Лайв»-2018, смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:пресс-служба
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