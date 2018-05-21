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Умер продюсер Мадонны Регги Лукас
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Умер продюсер Мадонны Регги Лукас 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Джазовый гитарист и продюсер Реджинальд (Регги) Лукас скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа, сообщает NME.
Первого успеха Регги Лукас добился, когда легенда джаза Майлз Дэвис лично пригласил 18-летнего музыканта присоединиться к его ансамблю. В 1983 году Лукас стал сопродюсером дебютного именного альбома Мадонны, в который вошли ее первые хиты Lucky Star, Borderline и Burning Up.
В своих интервью Регги Лукас говорил, что доволен работой с Мадонной. «Я сделал прекрасную запись, она многим понравилась, продалась огромным тиражом, кому-то сделала карьеру, кому-то дала большие возможности. Этого и нужно хотеть. Вот таким должен быть результат хорошей работы», — делился он.
Смерти музыканта предшествовало несколько лет проблем со здоровьем.
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