Умер продюсер Мадонны Регги Лукас

Джазовый гитарист и продюсер Реджинальд (Регги) Лукас скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа, сообщает NME.

Первого успеха Регги Лукас добился, когда легенда джаза Майлз Дэвис лично пригласил 18-летнего музыканта присоединиться к его ансамблю. В 1983 году Лукас стал сопродюсером дебютного именного альбома Мадонны, в который вошли ее первые хиты Lucky Star, Borderline и Burning Up.

В своих интервью Регги Лукас говорил, что доволен работой с Мадонной. «Я сделал прекрасную запись, она многим понравилась, продалась огромным тиражом, кому-то сделала карьеру, кому-то дала большие возможности. Этого и нужно хотеть. Вот таким должен быть результат хорошей работы», — делился он.

Смерти музыканта предшествовало несколько лет проблем со здоровьем.