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В Театре мюзикла исполнят главные хиты Уитни Хьюстон
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В Театре мюзикла исполнят главные хиты Уитни Хьюстон 

Свободная пресса 46 минут назад
Концерт «Уитни Хьюстон. Мы будем всегда любить тебя!» к 55-летию со дня рождения певицы, пройдет в Московском театре мюзикла.
30 мая в гала-концерте в Московском театре мюзикла (начало в 20:00) главные хиты Уитни Хьюстон в сопровождении оркестра исполнят: Александр Панайотов, Алла Рид, Маргарита Позоян, Елена Максимова, Людмила Соколова, Александра Белякова, Галина Безрук, Семен Величко, Оксана Казакова и другие звезды российской и зарубежной музыкальной и театральной сцены, а также телешоу «Голос». В программе прозвучат сольные номера и оригинальные дуэты. Постановщики концерта обещают воссоздать особую атмосферу, которая была присуща только шоу Уитни Хьюстон — с их неповторимой теплотой, энергией, искренностью, великодушием и человечностью.
Одна из певиц предстанет перед публикой в настоящем платье Уитни Хьюстон, в котором она выступала во время мирового тура The Bodyguard. Организаторы концерта выкупили платье на аукционе и пока держат в секрете, кто же из вокалисток удостоится чести в нем выступить на сцене Театра мюзикла.
«Более 30 лет она носила титул суперзвезды и была одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в мировой музыке. При жизни Уитни Хьюстон ее песни покоряли сердца миллионов слушателей, а после ее ухода стали мощным стимулом для творческого вдохновения многих звезд эстрады. Имя Уитни Хьюстон навсегда вписано в книгу рекордов Гиннеса как самой награждаемой и продаваемой певицы за всю историю: ее уникальный талант отмечен более чем 400 наградами, включая семь статуэток «Грэмми», 31 награду Billboard Music Award, премию «Эмми», а также титулы «Голос планеты», «Певица всех времен и народов» и другие. Но самое главное, по единодушному признанию всех участников концерта в Театре мюзикла, ее имя навсегда останется в наших сердцах», — говорится в пресс-релизе.
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