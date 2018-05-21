В Театре мюзикла исполнят хиты Уитни Хьюстон

Концерт « Уитни Хьюстон . Мы будем всегда любить тебя!» к 55-летию со дня рождения певицы, пройдет в Московском театре мюзикла.

Одна из певиц предстанет перед публикой в настоящем платье Уитни Хьюстон, в котором она выступала во время мирового тура The Bodyguard. Организаторы концерта выкупили платье на аукционе и пока держат в секрете, кто же из вокалисток удостоится чести в нем выступить на сцене Театра мюзикла.

«Более 30 лет она носила титул суперзвезды и была одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в мировой музыке. При жизни Уитни Хьюстон ее песни покоряли сердца миллионов слушателей, а после ее ухода стали мощным стимулом для творческого вдохновения многих звезд эстрады. Имя Уитни Хьюстон навсегда вписано в книгу рекордов Гиннеса как самой награждаемой и продаваемой певицы за всю историю: ее уникальный талант отмечен более чем 400 наградами, включая семь статуэток «Грэмми», 31 награду Billboard Music Award, премию «Эмми», а также титулы «Голос планеты», «Певица всех времен и народов» и другие. Но самое главное, по единодушному признанию всех участников концерта в Театре мюзикла, ее имя навсегда останется в наших сердцах», — говорится в пресс-релизе.