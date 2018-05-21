Как в Воронеже «отгремел» фестиваль духовых оркестров 

Главный приз конкурса получили музыканты из Орла. Сотни волторн, кларнетов и трамбонов. В городе в прямом смысле слова отгремел четвёртый фестиваль «Воронежские духовые ассамблеи». Более 600 участников со всей страны соревновались в звучании и оригинальности репертуара. Конкурс детских духовых оркестров открыт под звуки фанфары «Фестиваль». Сегодня это произведение исполняет московский коллектив «барокко плюс» Впервые эта музыка звучит в память о её авторе-дирижёре и композиторе Валерии Халилове. — Я начинаю всегда воспитание своих оркестров с барочной музыки, которая приучает к ритмичности, филигранности штрихов. А когда уже оркестр освоит стиль барокко, можно грузить любыми стилями, и всё удастся, — пояснил художественный руководитель оркестра «Барокко плюс» из Москвы Марат Ахметшин. У конкурса нет обязательной программы, поэтому среди участников — коллективы разного уровня и состава. Почётные гости — ансамбль московских волынщиков, осенью коллектив вернётся в Воронеж с гастролями.
— Сегодня мы играем сводную программу, это и классика шотландских боевых маршей, и танцевальная музыка, в том числе, кавера рока, кавера русских народных произведений, — рассказал художественный руководитель Оркестра волынщиков Москвы Артём Воробьёв. География конкурса растёт с каждым годом, например, в этом году приехали ребята из Вологды, Краснодара и далёкого Новосибирска. Юные дарования добирались 3 дня, но Воронеж встретил не очень гостеприимно — местный отель 5 часов не заселял уставших путников. Однако это не убавило задора на выступлении. — Вы представляете, да, насколько финансово сложно привезти сюда духовой коллектив, потому что в основном это бюджетные организации, и не могут себе позволить. Это, конечно, и помощь родителей, и помощь администрации городов, — организатор фестиваля «Воронежские духовые ассамблеи» Алексей Дорохин. Репертуар конкурсанты выбирали на своё усмотрение, на сцене звучали хиты советской и зарубежной эстрады, народная музыка, латиноамериканские мотивы и, конечно же, джаз. — Это красиво, каждый друг друга обыгрывает, саксофонщики обыгрывают трубу, труба при этом обыгрывает баритон, баритон — трамбоны, очень красиво, — пояснил участник конкурса из Воронежа Павел Пузаков. — Недостаточно всё-таки патриотических русских произведений, классиков. На таких эстрадных произведениях не выработаешь навыка чистоты интонирования, ансамбля ритмического, фразировки, выразительности — это всё то, что присуще духовому оркестру и вообще классической музыке, — отметил заслуженный артист РФ, член жюри Александр Халилов. Желающих послушать духовую музыку на площади собралось немало. Вот только, по словам зрителей, насладиться ею в полной мере было непросто — звук на открытом пространстве терялся и сливался с шумом общественного транспорта. Однако были и те, кого городские виды только радовали. В этом году праздник духовой музыки в прямом смысле слова разукрашен кистями десятков юных воронежских живописцев. Прямо на площади Ленина — импровизированная художественная мастерская, и здесь тоже соревнуются, только уже в изобразительном искусстве. Главный приз конкурса получили музыканты из Орла, среди победителей также — оркестры Воронежа, Белгорода и Москвы. В следующем году фестиваль отметит 5-летие, тогда организаторы ждут в гости более 20 коллективов. Юлия Амелина, Павел Редькин