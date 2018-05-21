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Язык музыки объединил разные конфессии
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Язык музыки объединил разные конфессии 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках Московского межконфессионального Пасхального марафона, который проходил в столице с 22 февраля по 22 апреля, состоялись два фестиваля конфессиональных хоров, собравших взрослые и детские коллективы.
Третий Пасхальный фестиваль конфессиональных хоров Москвы открылся 11 апреля в Евангелическолютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла.
Выступлению восьми московских хоров предшествовал выход юной Алисы Стужаковой с песней «Ангел».
— В прошлом году мы убедились, что этот фестиваль — именно то, что нужно Москве и москвичам. Мы показываем, что наш образ жизни, наша привычка взаимодействовать, сотрудничать, дружить, ходить друг к другу в гости очень развита среди религиозных общин, — говорит заместитель начальника Управления по связям с религиозными организациями Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Антон Игнатенко.
Сотрудник Секретариата по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата Сергей Мельник, говоря о фестивале, обратился к учению религиозных философов.
— Мы сегодня являемся участниками весьма редкого, но очень перспективного диалога посредством красоты — через музыку, искусство, пение хоров.
А 15 апреля в Духовно-просветительском центре Армянской апостольской церкви состоялся фестиваль детских конфессиональных хоров. В нем приняли участие 13 коллективов из религиозных центров и музыкальных школ.
— Наши дети, несмотря на то, что родились в Москве, знают армянский язык, учат его, читают литературу в оригинале, изучают историю своей родины.
Они не забывают свои традиции, — отметила художественный руководитель хора «Шогер» Елена Бегларян.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Лысковой, раввин:
— Этот фестиваль помогает нам понимать и принимать друг друга. Во время песни мы на бессознательном уровне начинаем слышать друг друга и становимся одним большим целым.
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