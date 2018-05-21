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Музыканты со всего мира примут участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве
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Музыканты со всего мира примут участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
С 25 мая по 3 июня на территории стадиона «Сапсан Арена» (бывшая Малая спортивная арена «Локомотив») пройдет фестиваль «Арт-футбол» — «VIII Чемпионат мира по футболу среди артистов» ». Участие в нем примут 16 сборных команд со всего мира: в их состав войдут известные музыканты и артисты эстрады.
В программе — десять дней зрелищных соревнований и выступлений, в том числе концерты Эмира Кустурицы и ансамбля The No Smoking Orchestra, группы «Машина времени», цирковое шоу Эдгарда Запашного, приуроченное ко Дню защиты детей, и специальные кинопоказы.
Кроме того, 27 мая в рамках фестиваля состоится вечер «Vivat, Кустурица», посвященный творчеству сербского режиссера и композитора. В отличие от остальных музыкальных мероприятий фестиваля, этот концерт пройдет в Большом зале Московской консерватории. Его посетители услышат саундтреки из фильмов Эмира Кустурицы в исполнении Тюменского симфонического оркестра, пианиста Даниила Крамера, альтиста Юрия Башмета и других музыкантов и артистов оперы.
Также в рамках фестиваля пройдет ярмарка «Городок наций», гости которой смогут познакомиться с культурой стран — участниц турнира, послушать этническую музыку, попробовать блюда национальных кухонь и приобрести хенд-мейд-изделия на память.
Мероприятие организовано в рамках акции «Под флагом добра!», направленной на сбор средств для лечения тяжелобольных детей. Ознакомиться с программой и турнирной таблицей, а также скачать бесплатный билет можно на официальном сайте фестиваля.
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