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Солистка Большого театра выступит на «Симфонической ночи» в Уфе
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Солистка Большого театра выступит на «Симфонической ночи» в Уфе 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Традиционная «Симфоническая ночь» откроет Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии-2018». В числе гостей — обладательница «Золотой маски» и «Золотого софита», а также Национальной премии Чехии «EURO PragensisArs», солистка Большого театра Вероника Джиоева. Об этом сообщили в пресс-службе Башкирской госфилармонии.
В этом году «Сердце Евразии» пройдет с 8 по 12 июня. Уфимский амфитеатр соберет ведущих солистов российских оперных театров. Масштабную программу откроет сюита из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, прозвучат арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов.
Вместе с Национальным симфоническим оркестром РБ в концерте под открытым небом выступят Государственная академическая хоровая капелла Башкирии им. Тагира Сайфуллина (художественный руководитель и главный дирижёр –Алсу Хасбиуллина). За пультом — художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Раушан Якупов.
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