Солистка Большого театра выступит на «Симфонической ночи» в Уфе

Традиционная «Симфоническая ночь» откроет Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии-2018». В числе гостей — обладательница «Золотой маски» и «Золотого софита», а также Национальной премии Чехии «EURO PragensisArs», солистка Большого театра Вероника Джиоева . Об этом сообщили в пресс-службе Башкирской госфилармонии.

В этом году «Сердце Евразии» пройдет с 8 по 12 июня. Уфимский амфитеатр соберет ведущих солистов российских оперных театров. Масштабную программу откроет сюита из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, прозвучат арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов.