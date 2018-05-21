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Сезон концертов на крыше Московского планетария стартует 22 июня
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Сезон концертов на крыше Московского планетария стартует 22 июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Московский планетарий с 22 июня 2018 г. открывает сезон концертов на крыше в Парке неба. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.
«Московский планетарий открывает сезон концертов на крыше в Парке неба. В 21:00 22 июня здесь пройдет музыкальный «Парад планет» — концерт по циклу английского композитора Густава Холста «Планеты». Оркестровую сюиту исполнят в необычном переложении», — говорится в сообщении.
Г. Холст писал сюиту «Планеты» с 1914 г. по 1917 г. В произведении семь частей, каждую из которых автор посвятил одной из планет Солнечной системы: Марсу, Венере, Меркурию, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов органный дуэт Иван Царев и Анна Никулина, органистка Ксения Свириденко, а также и дуэт исполнителей на ударных инструментах Percasus Duo — Михаил Путков (маримба) и Владимир Терехов (вибрафон).
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