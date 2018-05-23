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Участие в московском благотворительном фестивале приняли юные музыканты Нагатинского затона
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Участие в московском благотворительном фестивале приняли юные музыканты Нагатинского затона 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Ежегодный Благотворительный фестиваль «Я верю» прошел в Москве в понедельник, 20 мая.
Накануне Международного дня защиты детей на сцене Театра «Русской Песни» собралось 250 человек. Это и музыканты из Молодежного оркестра «Доминанта» нагатинского дома культуры, и сводный хор детской школы искусств «Центр», и подопечные продюсерского центра «Имена продакшн», и просто талантливые ребята из детских домов.
Юные артисты исполнили музыкальную программу к театральной постановке Московского театра на Таганке «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Всего в спектакль вошли 17 музыкальных произведений.
— Оркестр «Доминанта» пригласили организаторы — это детский продюсерский центр «Имена продакшн». Наши юные музыканты сыграли на сцене известные советские произведения — «Ты человек», «В траве сидел кузнечик», «По секрету всему свету» и другие, — рассказал редактору газеты «Нагатиснкий затон» директор дома культуры «Нагатино» и руководитель оркестра «Доминанта» Михаил Головин. — Всего из нашего оркестра выступало 17 человек. Сложней всего давались репетиции. Представьте себе 6 совместных репетиций, где очень много и взрослых, и детей на одной сцене. Но в итоге все прошло отлично, и мы справились.
Благотворительный Фестиваль проходит в Москве уже 9-ый раз.
Фото: сайт дома культуры «Нагатино»
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