Участие в московском благотворительном фестивале приняли юные музыканты Нагатинского затона

Ежегодный Благотворительный фестиваль «Я верю» прошел в Москве в понедельник, 20 мая.

Накануне Международного дня защиты детей на сцене Театра «Русской Песни» собралось 250 человек. Это и музыканты из Молодежного оркестра «Доминанта» нагатинского дома культуры, и сводный хор детской школы искусств «Центр», и подопечные продюсерского центра «Имена продакшн», и просто талантливые ребята из детских домов.

Юные артисты исполнили музыкальную программу к театральной постановке Московского театра на Таганке «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Всего в спектакль вошли 17 музыкальных произведений.

— Оркестр «Доминанта» пригласили организаторы — это детский продюсерский центр «Имена продакшн». Наши юные музыканты сыграли на сцене известные советские произведения — «Ты человек», «В траве сидел кузнечик», «По секрету всему свету» и другие, — рассказал редактору газеты «Нагатиснкий затон» директор дома культуры «Нагатино» и руководитель оркестра «Доминанта» Михаил Головин . — Всего из нашего оркестра выступало 17 человек. Сложней всего давались репетиции. Представьте себе 6 совместных репетиций, где очень много и взрослых, и детей на одной сцене. Но в итоге все прошло отлично, и мы справились.

Благотворительный Фестиваль проходит в Москве уже 9-ый раз.

Фото: сайт дома культуры «Нагатино»