«Иногда любовь бывает пьяной» — Миша Марвин о первом сольном концерте

«Я подумал, что так много людей пришло. Как все сюда поместились? Это конечно — было здорово. Сейчас я чувствую себя, как выжатый лимон»

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