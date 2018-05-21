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«Иногда любовь бывает пьяной» — Миша Марвин о первом сольном концерте
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«Иногда любовь бывает пьяной» — Миша Марвин о первом сольном концерте 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
«Я подумал, что так много людей пришло. Как все сюда поместились? Это конечно — было здорово. Сейчас я чувствую себя, как выжатый лимон»
Еще больше подробностей смотри в интервью:
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