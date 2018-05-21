Лекцию о композиторе организуют для пенсионеров Пресненского района 

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат», филиал «Пресненский», 23 мая состоится лекция об известном композиторе.
— Пока не известно, кому конкретно посвятят мероприятие. Встречу проведет преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Марина Вульфсон. Она выступит с концертом из серии «Живые иллюстрации». Во время лекций она рассказывает об одном из знаменитых композиторов и исполняет несколько его произведений, — уточнила организатор культурных мероприятий учреждения Екатерина Пиняева.
В стенах ТЦСО уже устраивали беседы о творчестве Фредерика Шопена, Франца Шуберта, Людвига ван Бетховена.