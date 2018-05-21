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Лучшая тренировка для мозга: занятия музыкой и изучение языков
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Лучшая тренировка для мозга: занятия музыкой и изучение языков 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Ученые из Ротманского исследовательского института доказали, что музыканты и люди-билингвы (те, кто владеет двумя языками) затрачивают меньше мозговых ресурсов при выполнении заданий на память. Все дело в том, что когда люди играют на музыкальном инструменте или разговаривают на иностранном языке, они устраивают своему мозгу отличную тренировку и это заставляет его работать более эффективно.
У таких людей активируются иные мозговые сети, в отличие от людей, не знающих иностранного языка и не владеющих музыкальными инструментами. Все это позволяет сделать вывод: изучение языков и занятия музыкой могут спасти мозг от быстрого снижения когнитивных способностей и на какое-то время отложить развитие деменции.
К такому выводу ученые смогли прийти в рамках исследования, проанализировав мозг 41 человека в возрасте 19-35 лет. Добровольцев разбили на три группы: люди, не являющиеся музыкантами, музыканты, говорящие только на одном языке, и билингвы, не владеющие музыкальными инструментами. Людям предлагалось определить одинаковые ли два звука, проигранных подряд. Также требовалось определить, исходили ли звуки из одного источника (задание на определение локации). Использовались звуки музыкальных инструментов, звуки из окружающей среды и звуки людей.
Музыканты быстрее запоминали тип звука, чем остальные добровольцы. Но билингвы и музыканты одинаково хорошо определяли источник звука. Билингвы в целом справились с заданиями на одном уровне с людьми, говорящими на одном языке и не владеющими музыкальными инструментами. Однако билингвы использовали меньше мозговых ресурсов.
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