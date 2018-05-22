EMIN: Трамп моментально согласился сняться в моем клипе

Поп-исполнитель и предприниматель Эмин Агаларов (EMIN) в рамках программы «ОК на связи!» в соцсети «Одноклассники» ответил на вопросы поклонников — в частности, о том, как уговорил президента США Дональда Трампа сняться в своем новом клипе Got Me Good.

По словам EMIN, Трамп моментально согласился участвовать. «Но он сразу задал один вопрос — сколько это займет времени. Я понял, что, если я скажу — больше 10 минут, он не согласится», — вспоминает поп-исполнитель. Сцену с участием Трампа действительно сняли за 10 минут в конференц-комнате отеля Ритц Карлтон в Москве.

Клип можно будет увидеть меньше, чем через месяц. «Тут фигурирует и Трамп, и все, что происходит сейчас на политическом поле. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого», — цитирует певца InterMedia.

Дональд Трамп уже появлялся в другом клипе EMIN — в 2013 году вместе с участницами конкурса «Мисс Вселенная» он принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.