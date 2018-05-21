В Санкт-Петербурге увеличат штрафы за музыку в метро

От одной до трёх тысяч — столько будут платить люди, играющие в метро на музыкальных инструментах. Губернаторские поправки в городской закон «Об административных правонарушениях» уже одобрила комиссия Законодательного собрания по вопросам законности и правопорядка.

На станциях и в переходах в центре города музыкантов можно увидеть часто. Самая любимая их точка — длинный пешеходный тоннель между «Гостиным двором» и «Невским проспектом»: там отличная акустика и много пассажиров.

В настоящее время штраф за незаконное музицирование составляет от 100 до 500 рублей, и нарушителей он не останавливает — всегда находятся желающие усладить слух публики прекрасными звуками и немного подзаработать. В Мариинском дворце и Смольном надеются, что с ужесточением наказания музыкантов поубавится.

«Мы не против музыки, — заверил глава комиссии Заксобрания Александр Кущак. — Но музыканты собирают около себя народ, и это мешает движению. Скопление людей — всегда опасность. Тем более, когда на носу чемпионат мира по футболу. Наше решение продиктовано только этими соображениями, только безопасностью».

«В петербургском метро лучшие музыканты, — уверен кларнетист Артём Лебедев . — В других городах встречаются и хорошие инструменталисты, и откровенные неумехи, уровень которых — это играть дома на кухне для друзей. Но в Питере на улицах и в метро играют или на хорошем, или на отличном уровне. Я сам играл в переходах, когда учился в музыкальном училище. Мне до сих пор приятно, зайдя в метро, услышать хорошую музыку в хорошем исполнении, настроение поднимается».

«Да никто не возражает против музыки! — воскликнул Кущак. — Выходите на улицу и играйте! Но в самом метро не надо. К сожалению, это влияет на безопасность».

«Пассажиропоток должен быть беспрепятственным, — добавила пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель . — Музыканты этому мешают, возникают проблемы у многих наших служб. Но если вы хотите послушать хорошую музыку в необычных местах, мы тоже готовы этому помочь: мы проводим качественные концерты на станциях метро — там все спланировано и продумано, в том числе с точки зрения безопасности. Ближайший состоится в эту пятницу, ко Дню города — единственный в России роговой оркестр выступит на нашей самой глубокой станции «Адмиралтейская».

Шавель пояснила, что сейчас город шаг за шагом наводит порядок в подземке. В марте приняли новые правила, которые впервые запретили попрошайничество, гадание, несанкционированную торговлю на станциях и в вагонах. Музицирование и прежде не разрешалось, но штрафы были мизерными.