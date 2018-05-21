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Рэпер Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек со словом «нигга»
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Рэпер Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек со словом «нигга» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американскому хип-хоп-исполнителю Кендрику Ламару пришлось прервать выступление на фестивале Hangout из-за белой фанатки. Видеозапись произошедшего появилась в Twitter.
Рэпер пригласил поклонницу на сцену для того, чтобы она вместе с ним исполнила его трек M. A. A. D. City. Однако после того, как она несколько раз произнесла слово «нигга», которое присутствует в тексте песни, Ламар остановил музыку.
«В чем дело, бро, я что, недостаточно крута для тебя?» — спросила девушка. Рэпер ответил, что она не должна произносить «всего одно слово». После этого артист дал ей второй шанс, несмотря на то, что публика негодовала.
В апреле Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию. Хип-хоп-исполнитель победил в номинации «За выдающееся музыкальное произведение», фаворитами которой долгое время считались оперы или оркестровые, хоровые и камерные произведения. 30-летний Ламар стал первым рэпером в истории, получившим Пулитцеровскую премию.
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