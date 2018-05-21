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Музыканты из Коптева исполнили песни военных лет на концерте в Культурном центре «Онежский»
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Музыканты из Коптева исполнили песни военных лет на концерте в Культурном центре «Онежский» 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Культурном центре «Онежский» на прошлой неделе дали отчетный концерт учащиеся и педагоги отделения оркестрово-духовых и ударных инструментов (школа «Виртуозы») центра «Радость», расположенного в Коптеве.
«В программе концерта прозвучали обработки русских народных песен и песен военных лет, произведения зарубежных и современных композиторов», — говорится на официальном сайте центра «Радость».
Как добавили в культурном учреждении, зал был полон зрителей, которые очень тепло встречали юных артистов. (ео)
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