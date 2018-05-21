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Юрий Грымов: в моей концепции театра звук необходим
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Юрий Грымов: в моей концепции театра звук необходим 

Газета.Ru 25 минут назад
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, насколько в театре важен звук, передает НСН.
"В моей концепции театра он необходим. У меня всегда очень много музыки, при этом мы не нарушаем авторские слова, платим процент в РАО. И я могу брать любую музыку мира. Но для кино брать музыку безумно дорого. У меня в картине «Три сестры» звучит «Wish You Were Here» Pink Floyd.
Мы не смогли договориться об использовании песни, поэтому написали стилизацию — ноты изменили, но все понимают, что вроде бы оно. Вы будете смеяться, но этот трек поделен по каждой секунде. Одна из них принадлежит одному музыканту, другая — другому, они все поругались, не общаются… А еще есть студия, которая требует подписи всех музыкантов. Как-то так", — сказал он.
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