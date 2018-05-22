В Петербурге прозвучит финал Девятой симфонии Бетховена в версии Григория Корчмара

В зале Академической капеллы эту версию исполнит Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением постоянного участника фестиваля — заслуженного деятеля искусств России Александра Титова

"Мне пришла, может быть, греховная идея — все-таки представить публике и чисто симфонический вариант финала этой симфонии, подобный финалу Пятой, где в начале звучит тема судьбы, переходящая затем в тему победы над злым роком. То, что я предложил, — это просто попытка реконструкции, что могло бы быть, если бы Бетховен не решил ввести сюда вокальное начало", — рассказал ТАСС Григорий Корчмар.

По его словам, он «нашел сведения, что первоначальный замысел Бетховена был „дать чисто инструментальный финал“. Ну а беспрецедентный для этого жанра вариант с хором и солистами возник у него потом. Причем, как утверждает Корчмар, „стихи Фридриха Шиллера , которые выбрал Бетховен, были написаны по заказу Дрезденского масонского общества, и этот знаменитый призыв „Обнимитесь, миллионы“ на самом-то деле адресован в общем-то не всем жителям нашей планеты, а братьям-масонам“.

»Известно, что Бетховен имел большую личную драму из-за своей глухоты, и у него с годами стирались представления о возможностях человеческого голоса. Возможно, поэтому партии солистов в финале очень неудобны, и хор звучит немножко надрывно, что создает немного лишний пафос, за что к финалу Девятой критически относились Игорь Стравинский и ряд других музыкальных деятелей России. Возможно, симфоническая версия немного снимает этот пафос", — надеется композитор.

"Понятно, что симфония Бетховена как величайшее творение классической музыки будет жить вечно именно с авторским финалом. Но как вариант — почему нет", — заключил Григорий Корчмар.

О фестивале

Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» — старейший в России праздник новой музыки — в 54-й раз проходит в городе Чайковского, Мусоргского, Шостаковича. В его нынешней программе — 14 симфонических, хоровых и камерных концерта, в которых прозвучат 135 сочинений 70 композиторов. На афише — три десятка мировых премьер. Вход на все концерты свободный для всех желающих.