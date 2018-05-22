Лауреаты международного конкурса пианистов-любителей впервые выступят в библиотеке им. Сергея Есенина

В следующий вторник, 29 мая, впервые в Москве, в Библиотеке имени С. А. Есенина пройдет концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса пианистов-любителей «Фортепианные мосты».

Исполнители — лауреаты Международного конкурса пианистов-любителей «Фортепианные мосты» (Санкт-Петербург), — представители различных профессий, для которых игра на фортепиано — серьезное увлечение, средство самореализации и не является профессиональной деятельностью. «Любители» в этимологическом значении этого слова, музыканты полностью отдают себя и свое свободное время совершенствованию своего искусства. В результате им удается быть оригинальными исполнителями, волнующими публику непосредственностью, глубиной музыкальной мысли и поражающими техникой исполнения.

Концерты с участием лауреатов конкурса уже много лет проводятся на разных площадках Санкт-Петербурга, в Павловске, Кронштадте, в Великом Новгороде и пользуются большой популярностью у публики.

В концерте 29 мая примут участие: инженер Константин Мамонтов (Москва), программист Артём Голиков (Москва), фотограф Юрий Соколов (Санкт-Петербург). В программе прозвучат произведения Моцарта, Листа, Брамса, Франка, Рахманинова, Скрябина.

Начало концерта в 17.00. Вход свободный.