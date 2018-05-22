Гастроли Театра Музыки и Поэзии пройдут в Оренбурге и Новотроицке

22 мая в 18.30 в Оренбургской областной филармонии в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО состоятся гастроли Театра Музыки и Поэзии под руководством народной артистки России Елены Камбуровой.

Концертная программа «Струны и голоса волшебное сияние» прозвучит в исполнении Надежды Гулицкой (сопрано) и Сергея Меритукова (гитара). Лауреаты международных конкурсов, ведущие исполнители театра исполнят вокальные и инструментальные произведения Фредерико Гарсиа Лорки, Мауро Джулиани, Хоакина Родриго , Эйтора Вила-Лобоса и других композиторов.

Концерт «Струны и голоса волшебное сияние» состоится 22 мая в Оренбурге, а 23 мая — Новотроицке. Бесплатные электронные билеты можно получить на сайте www.artoknofest.ru