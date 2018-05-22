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Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
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Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек 

Рамблер 2 часа назад
Американский хип-хоп-исполнитель остановил выступление на фестивале Hangout из-за белой поклонницы, которую сам вызвал на сцену.
Ламар пригласил девушку, чтобы вместе с ней исполнить песню M. A. A. D. City. Но когда поклонница несколько раз повторила слово "нигга" из текста трека, Ламар внезапно прервал выступление.
Девушка попыталась пошутить, но рэпер попросил не говорить "всего одно слово" вслух. Девушка пообещала, что не будет его произносить, однако выглядела обескураженной.
После инцидента совместное выступление продолжилось. Публика отреагировала с негодованием, однако чем именно оно было вызвано, поведением певца или девушки, сказать конкретно нельзя.
Очевидно, афроамериканские слушатели оценили поступок музыканта положительно. А вот многие подписчики youtube поддержали девушку и указали, что в неловкую ситуацию она попала из-за самого рэпера.
Кендрик Ламар — первый рэп-исполнитель, который получил
Пулитцеровскую премию.
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