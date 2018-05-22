День славянской письменности и культуры в Волгограде отметят большим концертом

Масштабное культурное мероприятие ожидает волгоградцев 24 мая. Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, стал уже традиционным событием в городе на Волге. Отличительная особенность мероприятия — концертное представление проходит прямо на улице, перед зданием театра «Царицынская опера». Начало в 18-30.

Сводный хор, состоящий из 400 человек, составят профессиональные, самодеятельные, академические, народные, студенческие хоровые коллективы и вокальные ансамбли, в том числе хоры ветеранов. В концерте будут заняты оркестр и солисты театра «Царицынская опера», а также лучшие творческие силы региона.

Кроме того, уличный концерт станет завершающим аккордом фестиваля православной культуры «Царицынский благовест», который проходил на сцене «Царицынской оперы» с февраля этого года.

В программе прозвучат известные произведения отечественных композиторов разных лет, связанные с исторической и патриотической тематикой, преемственностью духовной традиции. Среди них — лучшие инструментальные, хоровые и сольные произведения русских композиторов-классиков и современных авторов: М. Глинки, А. Бородина, С. Рахманинова, И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Я. Френкеля, русские народные песни. После чего слушатели познакомятся с лучшими образцами вокальной и инструментальной музыки разных жанров, произведениями балетной и оркестровой классики русских и зарубежных композиторов.