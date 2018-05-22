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В Кусково прозвучит лучшая музыка прошлых столетий
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В Кусково прозвучит лучшая музыка прошлых столетий 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
«Шереметевские сезоны» стартуют в музее-усадьбе «Кусково». Фестиваль с аналогичным названием проходит в Кусково ежегодно и пользуется большой популярностью у жителей Новогиреева и всех москвичей. Организатором мероприятия выступает Фонд «Бельканто».
В рамках фестиваля звучат лучшие музыкальные композиции XVIII-XIX веков. Атмосфера старинной усадьбы во многом способствует правильному восприятию такой музыки и созданию романтической атмосферы ушедшей эпохи.
Уже сегодня, 22 мая, любители классической музыки приглашаются на первый фестивальный концерт под названием «Четыре саксофона и клавир. Он пройдет в Танцевальном зале главного Дворца. В программе прозвучат композиции Вивальди, Моцарта, Баха и других гениальных мастеров ушедших столетий.
Концерт начнется в 19.30 по адресу: ул. Юности, 2.
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