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Основатель White Stripes выступит в Москве 1 октября
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Основатель White Stripes выступит в Москве 1 октября 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Американский рок-музыкант, основатель группы The White Stripes Джек Уайт 1 октября даст единственный концерт в России, выступление пройдет на сцене московского клуба Adrenaline Stadium. Особым условием вечера станет отказ зрителей от использования мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе организатора гастролей, агентства Pop Farm.
"Концерт пройдет в формате phone-free — насладитесь живым концертом без использования мобильных устройств, — подчеркнули организаторы. — Все мобильные устройства на входе будут упаковываться в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в специально оборудованных зонах. При этом на протяжении всего концерта каждое устройство будет оставаться со своим владельцем".
В марте певец и гитарист выпустил свой третий сольный студийный альбом Boarding House Reach. Пластинка возглавила американский хит-парад Billboard-200.
Наибольшую известность Уайт получил в составе дуэта The White Stripes со своей спутницей, барабанщицей Меган Уайт. Рок-группа образовалась в 1997 году и просуществовала до 2011 года, выпустив шесть студийных альбомов.
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