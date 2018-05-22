Основатель White Stripes выступит в Москве 1 октября

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Американский рок-музыкант, основатель группы The White Stripes Джек Уайт 1 октября даст единственный концерт в России, выступление пройдет на сцене московского клуба Adrenaline Stadium. Особым условием вечера станет отказ зрителей от использования мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе организатора гастролей, агентства Pop Farm.

"Концерт пройдет в формате phone-free — насладитесь живым концертом без использования мобильных устройств, — подчеркнули организаторы. — Все мобильные устройства на входе будут упаковываться в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в специально оборудованных зонах. При этом на протяжении всего концерта каждое устройство будет оставаться со своим владельцем".

В марте певец и гитарист выпустил свой третий сольный студийный альбом Boarding House Reach. Пластинка возглавила американский хит-парад Billboard-200.

Наибольшую известность Уайт получил в составе дуэта The White Stripes со своей спутницей, барабанщицей Меган Уайт. Рок-группа образовалась в 1997 году и просуществовала до 2011 года, выпустив шесть студийных альбомов.