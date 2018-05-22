Почему «Руки вверх!» были кумирами миллионов

22 мая празднует 42-й день рождения лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков . Это сейчас его редко узнают на улице и зовут на звездные «капустники», а ведь в начале нулевых он был едва ли не главной звездой российской поп-сцены — пока все музыканты выстреливали одним-двумя хитами, лидер «Руки вверх» был настоящим пулеметом. «Крошка моя», «Алешка», «Забирай меня скорей», «Он тебя целует», «Ай-яй-яй!», «Чужие губы», «Думала» были самым популярным плейлистом на дискотеках и звучали из каждого утюга, фан-клубы группы насчитывали миллионы, билеты на концерты раскупались в первые дни продаж, и награды сыпались на музыкантов как из рога изобилия.

А начиналось все довольно традиционно: отличник Сережа Жуков жил в маленьком городе Димитровград под Ульяновском, любил литературу и играл в хоккей, пока однажды его не позвали играть в музыкальную группу. Затем были переезд в Самару, работа на радио и судьбоносное знакомство с Алексеем Потехиным — молодые люди решили вместе организовать музыкальную группу. Так появился коллектив «Дядюшка Рэй и компания». Поначалу карьера у Жукова и Потехина не складывалась — они пытались пробиться на радио, записывать свои песни на студии, но добились успеха, только переехав в Москву. Жуков стал работать диджеем и передал на радио кассету со своими хитами, подписав ее «Эти песни заставят вас поднять руки вверх». Так их и назвали в эфире, и с таким названием корабль Жукова и Потехина начал бороздить мутные воды отечественного шоу-бизнеса.

Музыканты начали сотрудничать с продюсером Андреем Маликовым и выпускать хит за хитом. Их первые композиции «Малыш» и «Студент» уверенно лидировали в чартах « Русского радио », «Руки вверх!» собирали полные залы и не забывали эпатировать публику, снимая в клипах весьма популярных в 90-х травести-артистов. Потом были пластинки «Сделай погромче!», «Без тормозов», «Здравствуй, это я», «Маленькие девочки», каждая композиция в которых автоматически превращалась в шлягер, альбомы расходились миллионными тиражами.

Почему? Жуков сделал ставку на школьниц и дал им все, что так нужно в подростковом возрасте: простые тексты о неразделенной любви и стремлении к независимости, незатейливые танцевальные ритмы и незамысловатую мелодику. И хотя критики обвиняли «Руки вверх!» в пошлости, незатейливости и безвкусице, аудитория говорила простеньким композициям однозначное «да». Ей нужны были не философские баллады и интересные музыкальные ходы, а музыка, под которую можно оторваться на дискотеке. Терзаемые подростковым кризисом, девочки нуждались в близком друге и принце на белом коне в одном лице — и Жуков стал им.

Впрочем, слава редко бывает вечной — «крошки» Жукова выросли, нашли других кумиров, да и сами музыканты подросли и устали работать на визжащих подростков — сам Сергей признавался, что всегда хотел писать техно, но успех «Студента» заставил навсегда отказаться от этой идеи. Начались ссоры и разногласия, и в 2006 году группа распалась. Потехин увлекся продюсированием, а Жуков решил петь сольно, оставив себе «Руки вверх!». Конечно, былого успеха он уже не достиг, но на ностальгические концерты к Жукову публика ходит до сих пор. И хотя сам он растерял былую привлекательность, веры в свои силы музыкант не теряет, постит в Instagram фотографии в торте и не собирается уходить со сцены — только если дети попросят или не сможет танцевать под «Крошка моя».