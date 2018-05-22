В Кисловодске пройдет международный конкурс органистов

Молодые органисты из разных стран мира соберутся в Кисловодске на международном конкурсе, который пройдет с 18 по 25 июня в здании Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова.

Конкурс будет включать два тура — отборочный и финальный. Гала-концерт лауреатов и объявление победителей состоятся 24 июня в зале имени А. Скрябина, сообщается на сайте мэрии.

Предполагается, что в состав жюри войдут известные музыканты и композиторы из России, Нидерландов, Швейцарии, Италии и Бельгии.

VI Международный конкурс органистов имени Валерия Кикты создан для поддержки молодых талантливых органистов, сохранения наследия русской музыкальной культуры и пропаганды современной отечественной органной музыки, отмечают в городской администрации.