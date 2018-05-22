У Успенского собора Ярославля пройдет праздник хоровой музыки «Поющее слово»

24 мая у стен Успенского кафедрального собора в Ярославле в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоится областной праздник хоровой музыки «Поющее слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Событие приурочено к 20-летию возрождения Казанского женского монастыря и к 10-летию возрождения Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря.

В большом праздничном концерте примут участие 20 хоров региона, в том числе филармоническая хоровая капелла «Ярославия», а также ведущие любительские академические, камерные и детские коллективы, всего более 350 человек, в том числе более 220 детей. Прозвучат духовные и светские произведения, песни о России, а в завершение праздника — посвященные Ярославлю и реке Волге в исполнении общего сводного хора.

Учредителями и организаторами мероприятия являются департамент культуры Ярославской области, региональное отделение Всероссийского хорового общества, ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества».