Ещё
У Успенского собора Ярославля пройдет праздник хоровой музыки «Поющее слово»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

У Успенского собора Ярославля пройдет праздник хоровой музыки «Поющее слово» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
24 мая у стен Успенского кафедрального собора в Ярославле в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоится областной праздник хоровой музыки «Поющее слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Событие приурочено к 20-летию возрождения Казанского женского монастыря и к 10-летию возрождения Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря.
В большом праздничном концерте примут участие 20 хоров региона, в том числе филармоническая хоровая капелла «Ярославия», а также ведущие любительские академические, камерные и детские коллективы, всего более 350 человек, в том числе более 220 детей. Прозвучат духовные и светские произведения, песни о России, а в завершение праздника — посвященные Ярославлю и реке Волге в исполнении общего сводного хора.
Учредителями и организаторами мероприятия являются департамент культуры Ярославской области, региональное отделение Всероссийского хорового общества, ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества».
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Три ярославских коллектива выступят на концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, на Красной площади в Москве Ярославцы стали лауреатами XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Завтра в регионе откроется VIII международный молодежный кинофестиваль «Свет миру»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение