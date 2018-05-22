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Три ярославских коллектива выступят на концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, на Красной площади в Москве
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Три ярославских коллектива выступят на концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, на Красной площади в Москве 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Три хоровых коллектива Ярославской области 24 мая примут участие в большом концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, который пройдет в Москве на Красной площади.
В сводный всероссийский хор войдут мужской камерный хор «Ярославский спев» под руководством Алексея Корнева, камерный хор «Возрождение» под руководством заслуженного работника культуры РФ Натальи Борисовой и хор студентов Ярославского музыкального училища им. Л. В. Собинова.
Коллективы исполнят сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и русские народные песни.
Завершится торжественный концерт величественным патриотическим гимном «Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».
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