Концерт памяти поэта Ильи Кормильцева пройдет на Красной площади 

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Песни из репертуара групп Nautilus Pompilius, «Урфин Джюс», «Настя» и «Чужие», написанные поэтом Ильей Кормильцевым, прозвучат в память о нем 1 июня на Красной площади, сообщили во вторник в пресс-службе организатора концерта.
"1 июня в рамках Книжного фестиваля «Красная площадь» состоится концерт памяти поэта, переводчика, издателя и философа Ильи Кормильцева «Прогулки по воде». В нем примут участие мультиинструменталист Олег Сакмаров ("Наутилус Помпилиус", «Аквариум», «Чужие»), арфист-виртуоз Александр Болдачев, певица и композитор Amaria, группа Shoo, российско-американский коллектив Privet Earth!, питерская панк-группа «Морской Токарь» и другие", — сказали в пресс— службе.
Концерт пройдет на сцене «Амфитеатр» у здания Исторического музея. Гостей также ждут премьеры — музыканты исполнят собственные песни, написанные на неизвестные стихи Кормильцева, недавно обнаруженные его вдовой Алесей Маньковской.
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади и завершится 6 июня на Пушкинской площади.
Илья Кормильцев (1959-2007) — поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков, музыкальный и литературный критик. Благодаря ему заговорили по-русски Ник Кейв, Джон Толкиен, Роальд Даль, Уильям Берроуз, Чак Паланик, Том Стоппард и Мишель Уэльбек.
Кормильцев писал слова к песням для групп «Урфин Джюс», «Кунсткамера», «Коктейль» и «Внуки Энгельса». Песни, написанные им для «Наутилуса Помпилиуса», принесли группе известность. В 1990 году вышел поэтический сборник Кормильцева «Скованные одной цепью», оформленный рисунками лидера «Наутилуса» Вячеслава Бутусова.