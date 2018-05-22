Концерт памяти поэта Ильи Кормильцева пройдет на Красной площади

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Песни из репертуара групп Nautilus Pompilius, «Урфин Джюс», «Настя» и «Чужие», написанные поэтом Ильей Кормильцевым , прозвучат в память о нем 1 июня на Красной площади, сообщили во вторник в пресс-службе организатора концерта.

"1 июня в рамках Книжного фестиваля «Красная площадь» состоится концерт памяти поэта, переводчика, издателя и философа Ильи Кормильцева «Прогулки по воде». В нем примут участие мультиинструменталист Олег Сакмаров ("Наутилус Помпилиус", «Аквариум», «Чужие»), арфист-виртуоз Александр Болдачев , певица и композитор Amaria, группа Shoo, российско-американский коллектив Privet Earth!, питерская панк-группа «Морской Токарь» и другие", — сказали в пресс— службе.

Концерт пройдет на сцене «Амфитеатр» у здания Исторического музея. Гостей также ждут премьеры — музыканты исполнят собственные песни, написанные на неизвестные стихи Кормильцева, недавно обнаруженные его вдовой Алесей Маньковской

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади и завершится 6 июня на Пушкинской площади.