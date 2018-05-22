Для родных и близких выступили юные артисты из Богородского

Самодеятельные коллективы досугового центра «Богородское» выступили с отчетным концертом.

На сцене колледжа автоматизации информационных коллективов №20 на прошлой неделе с отчетным концертом выступили солисты и лучшие коллективы ДЦ «Богородское». Зал был полон гостей. Поддержать молодых артистов, насладится их мастерством и получить удовольствие от музыки, оценить их достижения пришли родители и близкие, друзья и все неравнодушные жители района Богородское.

После вступительных слов заместителя руководителя досугового центра, муниципального депутата Евгения Шустрова, на сцену вышли юные исполнители ярких и незабываемых номеров. Ученики вместе с преподавателями приготовили для зрителей большое представление: исполнили музыкальные и танцевальные номера, хоровое и эстрадное пение, яркие хореографические постановки. А сам концерт стал подведением итогов и показателем достижений учащихся творческих кружков и студий.

Завершая большой праздничный концерт, руководитель ДЦ «Богородское» Вера Бахирева поздравила всех учащихся и наставников с успешным и ярким подведением итогов творческого сезона.