Группа «ЧАЙФ» в саду «Эрмитаж»

ЧАЙФ. «Аргентина-Ямайка — 5:0!»

Сад Эрмитаж . Начало в 20:00

Яркие впечатления с любимым фестивалем Живого Звука «МузыкаЛЕТА»!

Группа «ЧАЙФ» даст традиционное летнее ЭЛЕКТРИЧЕСТВО в саду «Эрмитаж».

Каждый год Владимир Шахрин празднует свой День Рождения в окружении московских фанов на фестивале «МузыкаЛЕТА», и устраивает там настоящую рок-н-рольную феерию!

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Но это не единственный повод посетить концерт любимых ЧАЙФОВ.

Самой главной футбольной песне России "Аргентина-Ямайка 5:0" в этом году — 20 лет!

В разгар самого масштабного события этого лета — Чемпионата Мира по футболу в России главные специалисты по оранжевому настроению во главе с именинником, порадуют всех болельщиков большого футбола, а также поклонников творчества группы ЧАЙФ уникальной юбилейной программой «АРГЕНТИНА-ЯМАЙКА 5:0!»!

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Зрителей ждет отличное настроение, дружеская атмосфера и много хорошей музыки!

И не забудьте прихватить с собой фирменные оранжевые пледы и банданы:)

Увидимся в Саду!