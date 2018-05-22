Группа «ЧАЙФ» в саду «Эрмитаж» 

ЧАЙФ. «Аргентина-Ямайка — 5:0!»
День Рождения Владимира Шахрина под открытым небом!
Сад Эрмитаж. Начало в 20:00
Яркие впечатления с любимым фестивалем Живого Звука «МузыкаЛЕТА»!
Группа «ЧАЙФ» даст традиционное летнее ЭЛЕКТРИЧЕСТВО в саду «Эрмитаж».
Каждый год Владимир Шахрин празднует свой День Рождения в окружении московских фанов на фестивале «МузыкаЛЕТА», и устраивает там настоящую рок-н-рольную феерию!
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Но это не единственный повод посетить концерт любимых ЧАЙФОВ.
Самой главной футбольной песне России "Аргентина-Ямайка 5:0" в этом году — 20 лет!
В разгар самого масштабного события этого лета — Чемпионата Мира по футболу в России главные специалисты по оранжевому настроению во главе с именинником, порадуют всех болельщиков большого футбола, а также поклонников творчества группы ЧАЙФ уникальной юбилейной программой «АРГЕНТИНА-ЯМАЙКА 5:0!»!
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Зрителей ждет отличное настроение, дружеская атмосфера и много хорошей музыки!
И не забудьте прихватить с собой фирменные оранжевые пледы и банданы:)
Увидимся в Саду!